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عوضت بورصة الكویت جزءا من خسائرها أمس الأحد، لیرتفع مؤشرها العام 249.5 نقطة ولیبلغ مستوى 5765.4 نقطة بنسبة 4.5 %، صباح الیوم الاثنین.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية(كونا) اليوم أن كمیات تداولات المؤشر بلغت 53.7 ملیون سهم، تمت من خلال 2381 صفقة نقدیة، بقیمة 15.6 ملیون دینار كویتي (نحو 53 ملیون دولار أمریكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئیسي 54.14 نقطة لیصل إلى مستوى 4633.3 نقطة بنسبة 1.1 % عبر كمیة أسهم بلغت 24.5 ملیون سهم، تمت عبر 548 صفقة نقدیة بقیمة 970.6 ألف دینار (نحو 3.3 ملیون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 347.2 نقطة، لیصل إلى مستوى 6338.2 نقطة بنسبة 5.8 %، من خلال كمیة أسهم بلغت 29.2 ملیون سهم، تمت عبر 1833 صفقة بقیمة 14.6 ملیون دینار (نحو 49.6 ملیون دولار).

وارتفع مؤشر (رئیسي 50) 79.3 نقطة لیصل إلى مستوى 4739.66 نقطة بنسبة 1.7 %، من خلال كمیة أسهم بلغت 20.3 ملیون سهم، تمت عبر 437 صفقة نقدیة بقیمة 845.13 ألف دینار (نحو 2.8 ملیون دولار).