مقتل إرهابي خطير وجندي في عملية عسكرية غربي الجزائر

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أفادت وزارة الدفاع الوطني بمقتل إرهابي وصفته بـ" الخطير"، اليوم الاثنين، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور، بولاية سيدي بلعباس التي تقع على مسافة 450 كيلومترا غربي الجزائر.

وأوضحت الوزارة أنها "سجلت خلال العملية التي لا تزال متواصلة استشهاد الجندي المتعاقد موسى مرداسي، في ساحة الميدان".

كما اشارت إلى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وثلاث خزنات ذخيرة مملوءة بالإضافة إلى حزام ناسف ومنظار ميدان.

وذكر ذات المصدر، أن عملية تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه لا تزال جارية.

من جهة أخرى، دمرت مفرزة للجيش مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع، أمس الأحد، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد عيواج، بولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائرية.