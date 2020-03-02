وزير الصحة السعودي: لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا في المملكة

قال وزير الصحة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية.

وأضاف -في مؤتمر صحفي عقدته لجنة لجنة متابعة فيروس كورونا في السعودية، اليوم الاثنين- أنه تم فحص أكثر من 290 حالة مشتبه بها بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن النتائج كلها كانت سلبية.

وأوضح أن هناك 17 جهة تعمل كمنظومة واحدة؛ لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة العربية السعودية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».