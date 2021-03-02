 الطاقة الذرية تصف البرنامج النووي المستمر لكوريا الشمالية بأنه مؤسف للغاية - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 مارس 2021 11:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

الطاقة الذرية تصف البرنامج النووي المستمر لكوريا الشمالية بأنه مؤسف للغاية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:33 ص

وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، البرنامج النووي المستمر لكوريا الشمالية بأنه "مؤسف للغاية"، ويعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وقال جروسي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء، إن: "الأنشطة النووية لكوريا الشمالية ما زالت مدعاة للقلق الشديد".

ودعا بيونج يانج إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد برامج أسلحة الدمار الشامل والتعاون على وجه السرعة مع الوكالة في التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وحل جميع القضايا العالقة.

واختتم جروسي تصريحاته بالقول إن الوكالة تكثف استعدادها للعب دورها الأساسي في التحقق من البرنامج النووي لكوريا الشمالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك