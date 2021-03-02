نائب رئيس جامعة طنطا يتابع امتحانات الدراسات العليا بكلية الهندسة

تابع الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أعمال امتحانات طلاب الدراسات العليا بكلية الهندسة، والبالغ عددهم 36 طالبًا وطالبة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة وحدة الروبوت للمحاكاة والنمذجة الذكية، والتي تعد الأولى على مستوى الجامعات الحكومية.

وأكد أهمية الوحدة فى الاهتمام بتطوير تطبيقات الروبوت ونشرها فى مختلف المجالات البحثية، بهدف تطوير منظومة البحث العلمى والارتقاء بقطاع الدراسات العليا، والعمل على تحسين الوضع التنافسي لجامعة طنطا عربيًا ودوليًا.

‏وأوضح ‏الدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أن امتحانات اليوم أجريت لطلاب الدراسات العليا لمرحله الماجستير والدكتوراه، في عدد من التخصصات العلمية منها "هندسة الإلكترونيات، والاتصالات الكهرباية، والفيزيا، والرياضيات الهندسية، وهندسة الحاسبات، والتحكم الآلي، وهندسة القوى الميكانيكية".

وأشار الدكتور أحمد نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني يوميًا، وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان، حيث تم توزيع الطلاب على عدد 6 لجان، مع مراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.