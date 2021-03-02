السماح لوزيرات بريطانيا بأخذ إجازة أمومة بعد تغيير القانون

أصبح الآن بإمكان الوزيرات البريطانيات رسميًا أخذ إجازة رعاية أطفال بعد تعديل القانون.

وأكد مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، أن الملكة إليزابيث الثانية أعطت موافقتها على مشروع قانون الاجازات الوزارية وبدلات الأمومة الأخرى ليصبح قانونا رسميا.

وقبل التشريع، كان على الوزيرات إما الاستقالة من مناصبهن أو في حالة مرضهن، أخذ إجازة للتعافي من الولادة.

وجاء هذا التغيير المرتقب بسبب سويلا برافرمان، كبيرة المستشارين القانونيين لبريطانيا، التي توقفت عن أداء مهامها الشهر الماضي لتذهب في إجازة أمومة.

وتم استبدالها مؤقتًا بالنائب مايكل إليس ومنحها اللقب الجديد "الوزيرة في إجازة (المدعية العامة)"، وفقًا لبيان صادر عن مكتب جونسون.

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء يقدم للمدعية العامة أطيب تمنياته لإجازة الأمومة ويتطلع إلى الترحيب بعودتها في الخريف".

وفي لقاء مع الصحفيين في فبراير، قال متحدث باسم بوريس جونسون إن التغيير في القانون يرجع إلى أن القواعد السابقة "عفا عليها الزمن" و"ببساطة غير مقبولة في العصر الحديث".

ومن المقرر أن ينطبق القانون الجديد- المسمى قانون الاجازات الوزارية وبدلات الأمومة الأخرى لعام 2021 - على النساء اللواتي يشغلن منصبا حكوميا ويسمح لهن بالحصول على إجازة أمومة كاملة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر.