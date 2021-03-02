أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الثلاثاء، وفاة امرأة في الستينيات من عمرها أمس الاثنين، بعد ثلاثة أيام من تلقيها لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في أول مرة يتم خلالها رصد حالة وفاة لشخص في اليابان بعد تلقي اللقاح.

ونقلت هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه) عن الوزارة القول، إن المرأة التي تعمل في مجال الرعاية الصحية، تلقت اللقاح يوم الجمعة الماضي.

وقدم المستشفى الذي أشرف على إجراءات التطعيم، تقريرا إلى الوزارة اليوم الثلاثاء، جاء فيه أنها توفيت أمس الاثنين.

وأوضح المستشفى أن المرأة لم تكن تعاني من أي أمراض أو حساسية، ويعتقد أنها توفيت نتيجة إصابتها بنزيف تحت الطبقة العنكبوتية. وقال المستشفى للوزارة إنه لا يمكنه خلال هذه المرحلة تقييم وجود علاقة سببية بين الوفاة وتلقي اللقاح.

من ناحية أخرى، تقول وزارة الصحة إنه من المقرر أن تقوم لجنة من الخبراء بفحص الحالة عن كثب.