صحيفة: مقاطعة طوكيو تسعى لتمديد حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا

تعتزم مقاطعة طوكيو، مطالبة الحكومة الوطنية اليابانية، بتمديد حالة الطوارئ المعلنة فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتى من المقرر أن تنتهى في نهاية الأسبوع الحالى، وذلك حسبما ذكرت صحيفة نيكاى اليابانية نقلاً عن مصادر لم تسمها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن الصحيفة القول إن مقاطعة طوكيو تسعى للحصول من الحكومة المركزية على موافقة لتمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين فى الوقت الذى تباطأت فيه وتيرة انخفاض حالات الإصابة بالفيروس بالمقاطعة.

وأشارت الوكالة، إلى رفع حالة الطوارئ في أوساكا ومناطق أخرى، مضيفة أنه من المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا قرارا بشأن طوكيو والمقاطعات المحيطة بها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.