مشاكل الأظافر متعددة، ومنها الفطريات التي تعتبر عدوى تتسبب في حدوث تشققات بالأظافر وظهور لون غير طبيعي؛ ما يغير شكلها ويقلل من جمال اليدين والقدمين.

وبحسب مجلة "فامكتويل" الأسبوعية الفرنسية الخاصة بالمرأة، فإن هناك 5 علاجات منزلية تفيد في التخلص من فطريات الأظافر وتقويتها، وهي:

1. عصير الليمون

يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون على منع تكاثر الجراثيم التي تسبب الفطريات.

وللاستخدام، يتم وضع عصير ليمون طازج على قطنة ومسح الأظافر بها.

2. الزيوت العطرية

يوجد 3 زيوت عطرية تساعد في علاج الأظافر وتقويتها، وهي: زيت بالماروزا الذي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويمكن استخدامه عبر خلط 5 قطرات منه مع قطرة من زيت النخيل العطري، ووضع المزيج على الأظافر لـ10 دقائق ثم غسل اليدين بالماء الفاتر، وتكرار ذلك يوميًا.

والنوع الثاني، هو زيت شجرة الشاي، المضاد للالتهابات والخراجات، ويتم مزج قطرتين منه مع 10 قطرات من زيت اللوز الحلو، ووضع الخليط على الأظافر باستخدام قطنة، والثالث هو زيت الزعتر، ويوضع على الأظافر باستخدام قطنة أيضًا.

3. صودا الخبز

تستطيع صودا الخبر علاج الالتهابات الفطرية الموجودة بالأظافر، وللاستخدام، يتم وضع 5 ملاعق كبيرة من صودا الخبز مع لتر ماء، ونقع أظافر اليدين أو القدمين في الخليط لمدة 15 دقيقة، ثم تجفيف الجلد جيدًا بعد ذلك.

4. بذور الجريب فروت

يمكن العثور عليه في الصيدليات ومحال العطارة، ويفيد في علاج فطريات الأظافر بسبب امتلاكه خصائص مضادة للفطريات والأكسدة، ويستخدم عبر وضع بضع قطرات منه مباشرةً على الأظافر المصابة مرتين يوميًا.

5. خل التفاح

يعتبر خل التفاح من المطهرات الطبيعية، ولاستخدامه، يتم وضع 5 ملاعق منه في طبق عميق ثم إضافة القليل من الماء، ووضع الأظافر بالخليط لمدة 15 دقيقة، وتجفيف الجلد جيدًا بعد الانتهاء، ويفضل فعل ذلك صباحًا ومساءً.