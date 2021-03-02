رئيس جامعة طنطا: إعادة هيكلة الصناديق الخاصة ودعم منظومة الشمول المالي

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على إعادة الهيكلة المالية لصناديق الحسابات المالية الخاصة بالجامعة؛ وذلك بهدف توحيد وتحديد أوجه الصرف.



وأكد رئيس الجامعة، أن هناك أولوية لتطوير منظومة الشمول المالي بالجامعة وإتمام مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات إلكترونيًا، وإنشاء قواعد البيانات والمعلومات ودعم البنية التحتية التكنولوجية بمواصفات عالمية، وتقديم كافة التعاملات الخدمية والتعليمية والتدريبية إلكترونيًا.



وأضاف الدكتور محمود ذكي، أنه يسعى إلى رقمنة مستشفيات طنطا الجامعية وزيادة قدرتها الاستيعابية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى بمحافظات الدلتا، وميكنة مشروع العلاج على نفقة الدولة وتطوير العيادات الخارجية.