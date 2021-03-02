الأمم المتحدة: إرهابيون يقتحمون بلدة في نيجيريا ويهددون عمال إغاثة



أفادت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بأن إرهابيين مشتبه بهم هاجموا بلدة في شمال شرق نيجيريا، وسط أنباء عن استمرار معارك في البلدة منذ ساعات.



واقتحم المسلحون بلدة ديكوا بولاية بورنو، حيث يتواجد العشرات من العاملين في المجال الإنساني، بينهم موظفون يتبعون الأمم المتحدة.



وقالت إيف صباغ المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الهجوم في ديكوا لا يزال مستمرا للأسف ونتلقى الكثير من التقارير المتضاربة. إننا قلقون للغاية بشأن سلامة المدنيين، بما في ذلك عمال الإغاثة الموجودين في المنطقة".



وأضافت: "من الصعب للغاية تأكيد أي معلومة في الوقت الحالي".



وتشهد مناطق شمال شرق نيجيريا هجمات إرهابية متكررة تشنها مجموعتان: إحداهما جماعة بوكو حرام الإرهابية، والأخرى "تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا".



ويشن الإرهابيون أيضا هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.



ومنذ عام 2009، لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم على أيدي إسلامويين في المنطقة، واضطر نحو 5ر2 مليون شخص للنزوح عن منازلهم.