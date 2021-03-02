 إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.34 مليون والوفيات مليونان و639664 حالة - بوابة الشروق
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.34 مليون والوفيات مليونان و639664 حالة

رويترز
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 5:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 5:53 ص

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن ما يزيد على 114.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و639664 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق  إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة   513721     28681793
الهند             157157      11112241
البرازيل         254942      10551259
روسيا           191882       4257650
بريطانيا         122953       4182009
فرنسا           86803         3760671
إسبانيا          69609         3204531
إيطاليا          97945         2938371
تركيا           28569         2701588
ألمانيا          70078         2444601 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها  عدد الوفيات   عدد الإصابات
28 - العراق    13428    699088
34 – المغرب    8637    483766
39 – الإمارات   1238    394050
40 – الأردن     4701    391090
41 – السعودية    6500   377700
42 – لبنان       4743    376938

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنها تعتمد في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين للدول المذكورة.

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