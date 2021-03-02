علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة بيراميدز في الدوري

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أعلن الجهاز الفني للمصري، بقيادة على ماهر عن تشكيلة فريقه لمواجهة فريق بيراميدز والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: علاء عطا ، إسلام صلاح ، عمرو موسى ، أحمد شديد قناوي

خط الوسط: محمد عنتر ، سعيدو سينبورى، فريد شوقي، محمد جريندو، عمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم: اوستين أموتو

البدلاء: احمد دعدور - ايزي ايميكا - أحمد رفعت - محمد صالح - أحمد جمعة - حجاج عويس - كازادى كاسينجو - مصطفى سلطان - حسن علي