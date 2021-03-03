- رئيس جامعة سوهاج عن واقعة سؤال بن شرقي: تصرف فردي خاطئ.. لا نقصد الإساءة لأي لاعب على أرض مصر..



علق الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على واقعة وضع اسم لاعب نادي الزمالك بن شرقي، في سؤال بأحد الامتحانات، قائلًا: «هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق، إذ لا يمكن الزج بأسماء المشاهير في أسئلة الامتحانات».



وأضاف عزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعض الأساتذة يلجؤون إلى وضع أسئلة افتراضية حول بعض الرموز المعروفة لتقريب الصورة للطالب، لكن هذا التصرف خاطئ.



وأوضح أن الأستاذ صاحب الواقعة منتدب من جامعة أسيوط، لافتًا إلى اتخاذ القرار على الفور بإلغاء انتدابه، إضافة إلى إرسال خطاب إلى جامعة أسيوط لتحويل عضو هيئة التدريس للتحقيق.



وتقدم رئيس جامعة سوهاج، بالاعتذار لنادي الزمالك وجمهوره، حتى وإن كانت الجامعة ليس لها مسؤولية في ذلك، مؤكدًا أن الخطأ مسؤولية شخص بمفرده وضع الامتحان.



وذكر أن الجامعة لا تقصد أبدًا الإساءة لأي لاعب على أرض مصر، سواء من المحترفين أو اللاعبين المصريين، معقبًا: «كجامعة منعنا تواجده وانتدابه داخل جامعة سوهاج مرة أخرى».



ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العالي بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن؛ بعدما تضمن اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذي أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.



وأجرى الوزير اتصالًا هاتفيًّا باللاعب المغربي أشرف بن شرقي المحترف بنادي الزمالك، والذي ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.



وكان أستاذ المادة بكلية الحقوق قد تناول جزء من حياة اللاعب الشخصية على سبيل مثال لقضية مطالب الممتحنين بإبداء الرأي القانوني فيها كحل للسؤال.