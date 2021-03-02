 رئيس كفر الدوار يفتتح معرضا خيريا لكساء 4 آلاف أسرة - بوابة الشروق
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رئيس كفر الدوار يفتتح معرضا خيريا لكساء 4 آلاف أسرة

غادة الدسونسى:
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 2:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 2:12 ص

شهد أحمد مرزوق رئيس مركز كفر الدوار، اليوم، توزيع ٣٠ ألف قطعة ملابس بالمجان، خلال المعرض السنوي للملابس والذي أقامته احدى الجمعيات الخيرية بقرية قومبانية أبو قير بكفر الدوار، بالتعاون والتنسيق مع بنك الكساء المصري.

واستهدف المعرض ٤ آلاف أسرة بكفر الدوار، من خلال توفير الملابس الجاهزة بالمجان، ومن المقرر أن يستمر لمدة ٣ أيام "بحد أدني" لخدمة أكبر عدد من المواطنين بنطاق قرى مركز كفر الدوار، ولتخفيف الازدحام بين زوار المعرض.

وشهد المعرض خلال يومه الأول إقبال كبير من المواطنين، وسط إجراءات احترازية تمثلت في رش وتعقيم المكان بشكل دوري، وكذلك توزيع كمامات بالمجان، بجانب قياس درجة حرارة المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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