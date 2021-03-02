 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 مارس 2021 10:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا

سول - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 9:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 9:38 ص

أعلنت كوريا الجنوبية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد اليوم الثلاثاء بلغ أكثر من 300 إصابة مع بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء البلاد وسط استمرار تفشي جائحة كورونا.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، في بيان له اليوم أذاعته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) اليوم، أن البلاد رصدت 344 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم أمس، ومن بين الإصابات الجديدة كانت هناك 319 إصابة عدوى محلية و25 إصابة وافدة من الخارج ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 90.372 إصابة.

وسجلت البلاد حالة وفاة جديدة بكورونا خلال يوم أمس ليصل العدد الكلي لحالات الوفاة إلى 1.606 حالة وفاة وبلغت نسبة الوفيات 1.78%.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك