بلدية دبي تصادر كميات ضخمة من منتجات التبغ غير المطابقة للمواصفات



أعلنت بلدية دبي في دولة الإمارات، مصادرة كميات ضخمة من منتجات التبغ ومادة البان المحظورة.



ووفق ما أوردته صحيفة "البيان" على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، قامت بلدية دبي بحملات مكثفة على محال ومستودعات بيع التبغ ومنتجاته في الإمارة للتحقق من التزامها بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب.



وتم مصادرة أكثر من 416744 علبة سجائر غير مطابقة للمواصفات الإمارتية المعتمدة ولا تحمل الطابع الضريبي الرقمي، وذلك بأحد المستودعات في منطقة رأس الخور.



كما تمت مصادرة أكثر من 26 طنا من مادة البان المحظورة.



وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، إنه تم مصادرة منتجات التبغ من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب وتم إتلاف ما تم ضبطه من مادة البان وفق الإجراءات المتبعة في بلدية دبي.