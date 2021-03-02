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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمنطقة الصناعية

عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 9:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 9:09 م

تفقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المبنى الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمتابعة سير العمل به، حيث رافقه خلالها علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية والسيد التابعي، مدير جمعية المستثمرين.

وحرص عادل الغضبان، على الاستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع وذلك في إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التي تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد، وتميز بورسعيد في مجال الصناعات الصغيرة للشباب.

وأكد أن المحافظة تسعى لتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين والشباب لاسيما وأن الهدف الأساسي من المشروعات التي تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.

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