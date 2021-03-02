 صحة كفر الشيخ: تطعيم أكثر من 48 ألف طفل في اليوم الثانى بنسبة 89.7% - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 مارس 2021 4:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

صحة كفر الشيخ: تطعيم أكثر من 48 ألف طفل في اليوم الثانى بنسبة 89.7%

محمد نصار:
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 2:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 2:58 ص

ترأست سوسن سلام وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، الاجتماع الخاص باليوم الثانى لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة كفر الشيخ، وذلك مساء اليوم بديوان عام المديرية.

تم خلال الاجتماع عرض تقارير العمل، والتقارير الإشرافية، والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الثاني، وذلك لكل إدارة صحية، وتم مناقشة السلبيات والإيجابيات التي واجهت الفرق في اليوم الثانى ومعالجة أي سلبيات لعدم تكرارها في الأيام القادمة.

وصرحت سلام بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية قامت خلال اليوم بتطعيم 487577 طفلا من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت89.7%، مشيرة إلى أن الفرق الطبية يبلغ عددها 1150 فرقة، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، بالإضافة للفرق المتحركة التى تجوب المنازل والحضانات ومن شقة لشقة.

وجاءت المراكز الأربعة الأولى من حيث نسبة التغطية كالآتي:
إدارة سيدى سالم في المركز الأول بنسبة تغطية 94.7%، تليها إدارة الرياض في المركز الثاني بنسبة تغطية 94.4%، ثم إدارة الحامول المركز الثالث بنسبة 93.3%، وإدارة مطوبس المركز الرابع بنسبة تغطية 91.3%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك