متحدث البترول: أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة أطلقت اليوم التشغيل الرسمي للتطبيق الإلكتروني الخاص بالتعريف بمواقع تموين السيارات التي تعمل بالغاز، بعدما أطلقته بشكل تجريبي خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن التطبيق الإلكتروني موجود على أنظمة تشغيل «أندرويد» الخاصة بالهواتف المحمولة، ذاكرًا أنه يتيح للمستخدم معرفة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وذكر أن التطبيق يمكن المستخدم من معرفة المسافة التي تفصل بينه وبين المحطة والخدمات التي تقدمها، موضحًا أن أكثر من 300 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.

وأشار إلى مبادرة الرئيس للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السيارات، والتي ساهمت في زيادة الإقبال على التحويل أو الإحلال، مضيفًا أن فرق الأسعار بين البنزين والغاز الطبيعي عمل أيضًا على جذب المواطنين للمبادرة.

ولفت إلى استهداف الوزارة لتوفير البنية الأساسية لعمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال التوسع في إنشاء محطات لها، مشيرًا إلى أن المستهدف حتى نهاية العام الجاري ألف محطة.

وأوضح أنه يتم إنشاء محطات غاز طبيعي منفصل وأخرى مزودة أيضًا بالبنزين في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن إضافة عدد من محطات تحويل السيارات.

وعقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التوسع في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات في إطار المشروع القومي الجاري حاليًا تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأعلن «الملا» خلال الاجتماع، أن الوزارة أطلقت فعليًا أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها.

