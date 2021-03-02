تامر مرسي ينشر البوستر الدعائي لمسلسل هجمة مرتدة: في ناس بتخاف من الاسم لوحده

وقال مرسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «رمضان 2021 إن شاء الله، من ملفات المخابرات المصرية.. في ناس بتخاف من الاسم لوحده».مسلسل «هجمة مرتدة» تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبري، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.