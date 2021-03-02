 تامر مرسي ينشر البوستر الدعائي لمسلسل هجمة مرتدة: في ناس بتخاف من الاسم لوحده - بوابة الشروق
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تامر مرسي ينشر البوستر الدعائي لمسلسل هجمة مرتدة: في ناس بتخاف من الاسم لوحده

المنتج تامر مرسي
المنتج تامر مرسي
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 10:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 10:36 م
نشر المنتج تامر مرسي، البوستر الدعائي لمسلسل «هجمة مرتدة»، من ملفات المخابرات العامة المصرية، والمقرر عرضه بشهر رمضان لعام 2021، حيث ظهر على البوستر كلا من الفنانين أحمد عز وهند صبري.

وقال مرسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «رمضان 2021 إن شاء الله، من ملفات المخابرات المصرية.. في ناس بتخاف من الاسم لوحده».

مسلسل «هجمة مرتدة» تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبري، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

https://twitter.com/tamermursii/status/1366841322133413890

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