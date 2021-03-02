لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 380019

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى 380019 بعد تسجيل 3098 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4805 بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 3098 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 3087 من بين المقيمين و11 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 380019 منذ 21 فبراير من العام الماضي.



وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 62 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4805 منذ 21 فبراير من العام الماضي.



وبدأت أمس الاثنين المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للإغلاق العام فى البلاد.