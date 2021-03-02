 إيطاليا تشدد القيود المفروضة لمكافحة كورونا مع تزايد حالات السلالة البريطانية للفيروس - بوابة الشروق
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إيطاليا تشدد القيود المفروضة لمكافحة كورونا مع تزايد حالات السلالة البريطانية للفيروس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:36 م

وسعت الحكومة الإيطالية من نطاق القيود التى تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في حالات الإصابة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات هي الأولى التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي الجديدة.

وقال وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في روما، إن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السادس من شهر مارس الجارى وتستمر حتى السادس من أبريل، ونتضمن تمديدًا لقيود السفر بين الأقاليم والمناطق وكذلك لحظر التجول الليلى.

وأضاف وزير الصحة الإيطالى أن "السلالة الإنجليزية من الفيروس هي السائدة الآن في إيطاليا".

وقد بدأت تنتشر أيضا فى إيطاليا السلالات التى تم اكتشافها فى البرازيل وجنوب أفريقيا.

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