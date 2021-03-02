الحكم غيابيا على زعيم المعارضة الكمبودي بالسجن لأكثر من 20 عاما

قضت محكمة كمبودية بسجن زعيم المعارضة وثمانية من كبار أعضاء حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودي المعارض لأكثر من 20 عاما بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم في عام 2019.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المحاكمة جرت غيابيا، حيث يعيش جميع قادة الحزب في الخارج، وقد حكم على زعيم المعارضة، سام رينسي بالسجن لمدة 25 عاما، بينما حكم على الثمانية الآخرين بأحكام تتراوح بين 20 و22 عاما.

من جانبه، قال رينسي، في بيان نشره على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن حكم السجن الصادر من محكمة تسيطر عليها الحكومة لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد".

وفر معظم زعماء حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودي المعارض من كمبوديا في أواخر عام 2017، وقضت المحكمة العليا بحل الحزب وعزل نوابه من البرلمان، وحاولوا العودة إلى البلاد في عام 2019 لبدء ثورة ضد نظام الحكم، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.