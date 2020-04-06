هيئة رقابية أمريكية: الولايات المتحدة أهدرت المليارات في مشاريع إعادة إعمار أفغانستان

أهدرت الوكالات الأمريكية مليارات الدولارات على المباني والمركبات في أفغانستان، بحسب ما ذكرته هيئة رقابية حكومية أمريكية في تقرير لها صدر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وقال المفتش العام الأمريكي الخاص في هيئة التفتيش العامة لإعادة إعمار أفغانستان (سيجار)، إن الهيئة قامت بمراجعة الأصول الرأسمالية التي تم إنفاقها منذ عام 2008، وتوصلت إلى أن ثمة ما لا يقل عن 4ر2 مليار دولار من الأصول التي لم يتم استخدامها أو تم التخلي عنها، والتي لم تستخدم للأغراض المنشودة، أو تم اتلافها أو تدميرها.

وكان الهدف من الأموال هو بناء المدارس أو السجون أو الفنادق أو المستشفيات أو الطرق أو الجسور أو المنشآت العسكرية الأفغانية.

ويشير التقرير إلى أن الوكالات الحكومية الأمريكية قامت بتمويل المشاريع في الدولة التي مزقتها الحرب، حيث تقوم وزارة الدفاع الامريكية بتمويل معظم تلك المشاريع.

ومن جانبه، يقول جون سوبكو، المفتش العام الأمريكي لاعادة إعمار أفغانستان، إن حكومة الولايات المتحدة أنفقت سريعا الكثير من الأموال في دولة كانت أصغر من أن تستوعبها.

وأوضح سوبكو في تقريره الذي قدمه للكونجرس الأمريكي "أن حقيقة انتهاء الامر بالكثير من الأصول، بدون استخدام أو باتلافها أو تدميرها، يجب أن تكون سببا رئيسيا للقلق بالنسبة للوكالات التي تقوم بتمويل تلك المشاريع".