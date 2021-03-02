الموسيقار نصير شمة رئيسا للجنة العليا لمهرجان كوثا ميتشيجان السينمائي

انطلقت من ولاية ميتشجان في أمريكا، الحلقة الأولى من برنامج "صالون كوثا ميتشيجان السينمائي"، وهو أحد نتاجات مهرجان "كوثا ميتشيجان" للفيلم العربي والعالمي، وبرعاية المركز الدولي للإعلام والثقافة الأبداع I.C.M.C.C"" والمؤسسة الدولية للإعلام والثقافة والإبداع "I.I.M.C.C"، وتقديم وإعداد وإخراج مهدي البابلي رئيس المهرجان.



واختار الصالون الموسيقار العالمي وسفير اليونيسكو للسلام الفنان نصير شمة رئيسًا للجنة العليا لمهرجان "كوثا"، والتي يشارك في عضويتها كل من "محمد صبحي، وعمر عبدالعزيز، ومحسن العلي، وعبير عيسى، وعامر سالمين".



وقال مهدي البابلي رئيس المهرجان، إن برنامج صالون "كوثا ميتشيجان" ارتبط بمهرجان دولي للفيلم السينمائي فيه قامات وأسماء كبيرة، وكذلك عناصر الإنتاج الفيلم السينمائي والعناصر التي ترافق المهرجان.



وتابع: "وبالاجتماع مع اللجنة العليا التي يترأسها الفنان الموسيقار الكبير العالمي سفير اليونيسكو للسلام نصير شمة، أن نوجد معادلًا موضوعيًا فنيًا وثقافيًا على مدار العام في نافذة جديدة هو برنامج صالون كوثا ميتشيجان السينمائي".



وتحدث الموسيقار نصير شمة، عن دوره في هذا المهرجان، قائلا: "السينما شغف كبير رافقني طيلة حياتي والكتابة الموسيقية للأفلام السينمائية قد أخذت مني حيزًا كبيرًا وما زالت، وهي متعة عظيمة، وأن اهتمامي بالسينما لم يبدأ الآن لكنه بدأ منذ الطفولة، وكذلك لقربي من المهرجانات الدولية والعربية ومشاركتي كعضو في لجنة تحكيم في المهرجانات السينمائية جعلني أقرب إلى الحراك السينمائي لذلك بدأت فكرة مهرجان "كوثا ميتشيجان أردنا" أن نصب فيه كل الخبرات والعلاقات الموجودة في اللجنة العليا".



وأضاف: "هذه القامات الكبيرة شرف كبير أن نعمل مع بعض، دائمًا أقول إن البرنامج الثقافي هو مسار ضوء جديد هناك، وأنا اعتبر المهرجانات المهمة هي ليست التي تقام في المدن الكبيرة في العواصم العالمية والعربية، رغم أنها تعكس الوجه الحضاري لتطورها، ومدى الإمكانيات المادية والمعنوية لها، لكن تستهويني المهرجانات البسيطة لأنها تخرج من المعاناة الحقيقية، ويجب على القائمين أن يدعموا هذه المهرجانات".



وأكمل: "كوثا اسم تاريخي لمنطقة أثرية في بابل، أردنا أن نربط بينها وبين الحضارة الحديثة، التي أصبحت في مقدمة حراك العالم في جانب السينما وهوليود، وفي الحضارة البابلية، وأن يكون لنا مسار خاص بنا ويتم الحوار الدائم لأعضاء المهرجان، وسيكون هناك برنامج متواصل على مدار العام، واستعدادات مهمة، وورش عمل، تنمي القدرات الفنية للسينمائيين الشباب أو التخصصات داخل منظومة الإنتاج السينمائي؛ لأن السينما عمل جماعي كبير ونحن بدورنا نحاول أن نسلط الضوء عليها ونغنيها عند الدول التي بحاجة إلى تلك الخبرات".



واستطرد قائلًا: "سيكون هناك مهرجانًا حقيقيًا في مكان ملائم، واعتراف بجهود سينمائية جديدة وبحضور سينمائيين مهمين، ومهرجان نوعي وجماهيري فيه سوق للسينمائيين الشباب، وأفكارًا جديدة نطرحها أولها البرنامج السنوي الذي يبدأ من الخميس الأول من الشهر القادم وهذا موعد ثابت وكذلك مجلة إلكترونية ومجلة ورقية ضمن أيام المهرجان وكذلك تعاون مع المهرجانات العربية وبرنامج عن سينما الطفل وسينما المرأة والبيئة".



واختتم: "نحن على استعداد لدعم أي فكرة تكون داعمة للثقافة والإبداع وهي فرصة للإضافة ونحن فخورين بدعمها".