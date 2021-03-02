بولندا تنتقد حكم العدل الأوروبية بشأن إصلاحات الترشيح للمحكمة العليا

انتقد مسؤولون حكوميون في بولندا، الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، الذي قالت فيه إن الإصلاحات القضائية في بولندا التي حالت دون إجراء مراجعة قضائية في عملية ترشيح للمحكمة العليا من شأنها أن تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق القضية بإصلاحات قانونية في بولندا، والتي أعاقت الاستئناف ضد الحالات التي لم يحصل فيما مرشحون على توصية من مجلس القضاء الوطني بقبول ترشحهم لرئاسة المحكمة العليا.

وقالت محكمة العدل الأوروبية، في بيان صحفي لإعلان الحكم، إن القواعد المعنية قد لا تتوافق مع التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "بتوفير سبل الإنصاف الكافية لضمان الحماية القانونية الفعالة للأفراد في القطاعات التي يغطيها قانون الاتحاد الأوروبي".

وجاء في البيان أن عدم وجود مثل هذه السبل في التعيينات بالمناصب القضائية العليا "قد يثير شكوكا منهجية في أذهان الأفراد بشأن استقلال وحيادية القضاة المعينين في نهاية تلك العملية".

وأضاف أن الإصلاحات المتنازع عليها في مجلس القضاء الوطني البولندي قد تتعارض أيضا مع مبادئ معاهدة الاتحاد الأوروبي للتعاون الصادق ونظام التعاون بين المحاكم الوطنية ومحكمة العدل الأوروبية، بقدر قد يمنع المحاكم البولندية من إحالة القضايا التي تحتاج لتفسير إلى محكمة العدل الأوروبية في حالات مماثلة.

وتركت محكمة العدل الأوروبية الكلمة الفصل للمحكمة التي أحالت إليها القضية، وهي المحكمة الإدارية العليا في بولندا.

وقضت المحكمة الأوروبية بأنه حال تأكيد المحكمة الإدارية العليا انتهاك الإصلاحات لقانون الاتحاد الأوروبي، فعليها أن تستبعد الأحكام القانونية محل النزاع، سواء كانت ذات أصل تشريعي أو دستوري.

وانتقد مسؤولون في الحكومة البولندية الحكم، وقالوا إن المحكمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي تتجاوز صلاحياتها.

ووصف نائب وزير العدل، سيباستيان كاليتا، الحكم بأنه "محاولة أخرى لفرض النظام المركزي في الاتحاد الأوروبي بأيدي قضاة محكمة العدل الأوروبية، في انتهاك للمعاهدات، ومن أجل القضاء على سيادة الدول الأعضاء".

وغرد كاليتا على تويتر: "بماذا تسمون هذا إذا أمرت محكمة العدل الأوروبية بالتحايل على الدستور في أمور داخلية بحتة؟".

كما أعربت كريستينا باولوفيتش، النائبة السابقة عن حزب القانون والعدالة الحاكم وهي الآن قاضية بالمحكمة الدستورية، عن انتقادها للحكم.

وكتبت باولوفيتش على "تويتر" أن معاهدات التكتل "لا تمنح مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وبينها محكمة العدل الأوروبية، أي اختصاص في مسائل تنظيم النظام القضائي في دولة عضو". ومن وجهة نظرها، فإن "محكمة العدل الأوروبية انتهكت مرة أخرى معاهدات الاتحاد الأوروبي".

ورحبت المعارضة البولندية بالحكم.

وكتب بوريس بودا، زعيم المنصة المدنية -أكبر حزب معارض في بولندا- على تويتر أن الحكم هو "انتصار لسيادة القانون في مواجهة الخروج على القانون. المحاكم البولندية ملزمة بعدم تطبيق لوائح جديدة إذا كانت تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي".

ويقول منتقدون إن مجلس القضاء الوطني لم يعد هيئة مستقلة سياسيا بعد أن تم استبدال أعضائه في عام 2018 بأغلبية برلمانية يسيطر عليها حزب القانون والعدالة، المحافظ اجتماعيا.

وقبل الإصلاحات التي أدخلها حزب القانون والعدالة، كان يتم انتخاب غالبية أعضاء المجلس من جانب القضاة، وليس عبر نواب البرلمان.