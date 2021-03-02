تأييد براءة 21 متهما بالتشاجر وحيازة مولوتوف داخل مولين شهيرين بمدينة نصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برفض استنئناف النيابة العامة وتأييد حكم براءة 21 شخصا في اتهامهم بالتشاجر وحيازة مواد حارقة وزجاجات مولوتوف داخل مولين شهيرين بمدينة نصر.

تعود تفاصيل الواقعة عقب نشوب مشاجرة بين العاملين بمول شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وآخرين بمول آخر، واستخدم المتهمون في الواقعة زجاجات المولوتوف.

وتبين من التحريات اتلاف العديد من السيارات، وإصابة آخرين، فيما تمكنت الشرطة وقوات الأمن المركزى من السيطرة على المشاجرة وفض الاشتباك والقبض على المتهمين.

وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، حيث أمرت نيابة مدينة نصر وقتها بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.