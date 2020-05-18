طارق شوقي: مجموعات منظمة وراء المطالبات بوقف الامتحانات

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الهاشتجات والمطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بوقف الامتحانات، معلقًا: «لم يكن هناك داع للأمر، أرهقنا جدًا بحيث لم يكن لدينا وقت لعمل الامتحان نفسه».



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن «وراء تلك الدعوات مجموعات منظمة شبيهة بالألتراس تتحدى التعليم المصري وأي جديد فيه»، لافتًا إلى أن نسبة الحضور بامتحانات الصف السادس الابتدائي 97.7%.



وأشار إلى أن متوسط نسب حضور امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 99.5%، قائلًا إن الامتحان يعتمد على النجاح والرسوب فقط، وتدريب للطلاب على طبيعة أسئلة جديدة استعدادًا للثانوية العامة.



وأوضح أن المشكلات التي شهدتها امتحانات الثانوية يوم السبت، متعلقة بشبكات الإنترنت بنسبة 100%، وليس الأسئلة وطريقة التصحيح، مضيفًا: «أكثر من نصف مليون امتحنوا، واليوم التالي النسبة ارتفعت من 92% إلى 99%، ويوم الاثنين بلغت 99.9%، والثلاثاء 99.7%».



ونفى وزير التعليم وجود داعٍ للإرهاق والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها كوسيلة للصراخ والاستغاثة والسخرية، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في إجراء 5 ملايين امتحان إلكتروني، خلال الأيام الماضية.