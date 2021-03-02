موسكو: سنفتح الحدود تدريجيا مع تحسن الوضع الصحي



أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، أن حدود روسيا مع الدول الأخرى ستفتح تدريجيا مع تحسن الوضع الصحي.



وأكدت ماتفيينكو، في تصريحات لها نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أنه "لا يمكن لأحد حتى الآن التنبؤ بموعد حدوث ذلك"، مضيفة أنه "لا يمكن لأحد أن يقول اليوم بثبات متى سنكون جاهزين لفتح الحدود لمواطني الدول الأخرى. ونتابع الوضع باهتمام. ونأمل بفتح الحدود تدريجيا بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".



وأشارت إلى أن الوضع الصحي يتحسن في روسيا بشكل موضوعي بفضل القرارات المتخذة وتنفيذ المتطلبات الصحية والوبائية والإجراءات الإضافة في مكافحة الفيروس.