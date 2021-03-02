 موسكو: سنفتح الحدود تدريجيا مع تحسن الوضع الصحي - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 مارس 2021 12:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

موسكو: سنفتح الحدود تدريجيا مع تحسن الوضع الصحي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:39 ص

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، أن حدود روسيا مع الدول الأخرى ستفتح تدريجيا مع تحسن الوضع الصحي.

وأكدت ماتفيينكو، في تصريحات لها نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أنه "لا يمكن لأحد حتى الآن التنبؤ بموعد حدوث ذلك"، مضيفة أنه "لا يمكن لأحد أن يقول اليوم بثبات متى سنكون جاهزين لفتح الحدود لمواطني الدول الأخرى. ونتابع الوضع باهتمام. ونأمل بفتح الحدود تدريجيا بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".

وأشارت إلى أن الوضع الصحي يتحسن في روسيا بشكل موضوعي بفضل القرارات المتخذة وتنفيذ المتطلبات الصحية والوبائية والإجراءات الإضافة في مكافحة الفيروس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك