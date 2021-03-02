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أوكرانيا: قطع التمويل الحكومي عن حزب الرئيس زيلينسكي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 2:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 2:06 م

قررت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، قطع التمويل الحكومي عن حزب "خادم الشعب" الحاكم التابع للرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ وذلك بعد اكتشاف انتهاكات في تقاريره المالية.

وذكرت الوكالة، في بيان أوردته وكالة أنباء (أوكرانيا برس) اليوم الثلاثاء، أنه "على خلفية الانتهاكات التي تم رصدها، تم وقف تمويل الدولة لحزب خادم الشعب بأمر من رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد ألكسندر نوفيكوف".

وأوضحت أن المخالفات التي تم رصدها تتعلق بعدد من مواد القانون الجنائي الأوكراني بما فيها مخالفة نظام تمويل الحملة الانتخابية والتزوير والإهدار واستغلال النفوذ.

وتم رصد عدد من الانتهاكات المالية لدى أحزاب "مؤتمر القوميين الأوكرانيين" و"الحرية" و"حركة القوى الجديدة" التابع للرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يحمل الجنسية الأوكرانية ويتولى رئاسة اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للإصلاح.

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