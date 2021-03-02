الانتهاء من تمهيد 45 كيلو متر طرق ترابية في 4 مناطق سكنية بمرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، الانتهاء من تمهيد 45 كيلو متر بالجليدر، لطرق ترابية طولية وعرضية، في 4 مناطق سكنية بقطاع شرق.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم تمهيد الشوارع في مناطق علم الروم والإمام مالك مرورا بعمارات الأرامل، وحتى حي الشروق، وجار العمل بالشوارع الترابية بمناطق الكيلو 5.

وأشار إلى أن أعمال تمهيد وتسوية الطرق الترابية مستمرة، في المناطق التي لم تبدأ بها أعمال الرصف، بسبب عدم انتهاء مشروعات البنية التحتية، في بعض المناطق، وذلك تيسيرا على أهالينا في الشوارع والطرق الترابية.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع المناطق والأحياء السكنية، طبقا لأهمية كل منطقة، والأولوية للمناطق المزدحمة بالسكان.

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