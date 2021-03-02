وكيل صحة أسوان عن ارتفاع إصابات كورونا بالمستشفيات: شائعات انطلقت فجأة

نفى الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، معاناة مستشفيات العزل بأسوان من أزمة في الأكسجين، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تعاني من مشكلات في الأكسجين خلال الموجة الأولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الأخبار المتداولة عن ارتفاع إصابات كورونا بمستشفيات أسوان مجرد شائعات انطلقت فجأة، مؤكدًا أن الأمور خلال الموجة الثانية أفضل بكثير.

ولفت إلى أن المستشفيات بها مولد يغذي بأكسجين دائم، فضلًا عن تانكات الأكسجين الاحتياطية، قائلًا إن رصيد المحافظة من أدوية كورونا يكفي 4 شهور، لو وصلت الأعداد لنفس الإصابات المسجلة بذروة المرحلة الأولى.

وأشار وكيل الصحة بأسوان إلى أن المحافظة تمتلك المستلزمات والأرصدة اللازمة للتعامل مع أي تطورات مستقبلية، معلقًا: «لدينا كمية أكسجين تكفينا وزيادة لفترات طويلة، ولا نعاني من أزمة ونؤكد على مستوى المسؤولية لو في مشكلة هنقول».