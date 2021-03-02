 مصرع 11 عاملًا نتيجة انهيار منجم للذهب في بوركينا فاسو - بوابة الشروق
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مصرع 11 عاملًا نتيجة انهيار منجم للذهب في بوركينا فاسو

منجم ذهب- أرشيفية
منجم ذهب- أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 8:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 8:34 ص

ذكرت السلطات المحلية في إقليم بام شمالي بوركينا فاسو أن 11 عاملا لقوا مصرعهم وأُصيب العشرات نتيجة انهيارات أرضية في منجم للتنقيب عن الذهب.
وأشارت السلطات -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء- إلى أن موقعًا لتعدين الذهب يقع في إقليم بام شهد سلسلة من الانهيارات الأرضية بسبب استخدام المتفجرات في عمليات التنقيب.
وأضافت: "تم انتشال عدد من الجثث خلال عمليات البحث، التي توقفت في ظل مخاوف من حدوث انهيارات أرضية أخرى".
وشهدت بوركينا فاسو -الدولة الواقعة في غرب إفريقيا- طفرة في التعدين خلال العقد الماضي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أنها أنتجت ما يقارب الـ60 طنا من المعدن النفيس، بزيادة حوالي 20% مقارنة بالعام السابق.

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