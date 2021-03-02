سنغافورة: «آسيان» ستدعو لجمع الزعيمة المسجونة والجيش في ميانمار

قال وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، اليوم الثلاثاء، إن دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ستؤكد خلال اجتماعها الحاجة إلى جمع الزعيمة المسجونة والجيش لإيجاد مخرج لأزمة ميانمار.

وأضاف الوزير أنه ستكون دول جنوب شرق آسيا صريحة في إخبار المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بأنهم مرعوبون من أعمال العنف في البلاد، وأن المنطقة تحتاج إلى الجمع بين الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو شي والجيش لإيجاد مخرج.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" اجتماعا غير رسمي مع ممثل المجلس العسكري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس.

وكانت ماليزيا دعت أمس الاثنين رابطة دول "آسيان" إلى لعب دور أكثر نشاطا في إعادة الحياة إلى طبيعتها في ميانمار بعد أسابيع من الاحتجاجات منذ أن قام الجيش بانقلاب في فبراير.

وقال وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين في بيان إن على جميع الأطراف "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من استخدام العنف".