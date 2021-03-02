 واشنطن تحث إثيوبيا على وقف العنف في تيجراي - بوابة الشروق
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واشنطن تحث إثيوبيا على وقف العنف في تيجراي

وزارة الخارجية الامريكية - ارشيفية
وزارة الخارجية الامريكية - ارشيفية

نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 9:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 9:06 م
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن حث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، على وقف العمليات القتالية في إقليم تيجراي الشمالي، مشيرا إلى وجود ”تقارير يعتد بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان“.

وأضافت الخارجية، في بيان، أن ”الوزير حث الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بمن في ذلك اللاجئون، ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف“، وفقا لوكالة رويترز.

ويشهد إقليم تيجراي، البالغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة، حربا بين القوات الاتحادية والحزب المحلي الحاكم السابق ”الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي“.

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