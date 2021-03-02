الهند: بندقية كلاشينكوف AK-203 ستصبح السلاح الهجومي الرئيسي بالجيش



صرح السفير الهندي في روسيا، داتلا بالا فينكاتيش فارما، اليوم الثلاثاء، بأن بندقية كلاشينكوف "AK-203" الهجومية ستصبح في المستقبل السلاح الهجومي الرئيسي للقوات المسلحة الهندية.



وقال فارما -تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "إن إبرام عقد الإنتاج المشترك لبندقية (AK-203) سيضع الأساس للانتقال الكامل للقوات المسلحة الهندية لاستخدامها كسلاح هجوم رئيسي".



ولفت إلى أن عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي (إس -400) إلى الهند تتم حسب الجدول الزمني ووفقا لشروط العقد، مضيفا: "أن (إس -400) هي نظام دفاع جوي متقدم للغاية ولا نظير لها في العالم، وبالتالي يمكنه زيادة الإمكانيات الدفاعية للهند بشكل كبير"، معربا في الوقت نفسه عن أمله في تطوير التعاون مع روسيا في مجال تكنولوجيا طائرات الهليكوبتر والسفن والغواصات.



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد أعلنا في مارس 2019 عن افتتاح مشروع مشترك جديد لإنتاج بندقية "AK-203" في مصنع "كورفا" للأسلحة الخفيفة الواقع شمال شرق الهند، كما وقعا في أكتوبر 2018 عقدا لتوريد خمس مجموعات من أفواج أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس - 400" تريومف، بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تكتمل عملية التسليم بحلول أبريل 2023.