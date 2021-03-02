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شباب ورياضة الإسكندرية تعلن نتائج المراكز الشبابية الفائزة فى المسابقة الفنية

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة
هدى الساعاتى:
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 3:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 3:19 ص

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، النتائج النهائية للمسابقة الفنية، إذ فاز بالمركز الأول فى مجال الفن تعبيرى مراكز شباب الحرية وسموحة والشلالات.

أما فى مجال الكورال حصل على المركز الأول مركز شباب النصر، والمركز الثانى مركز شباب الأنفوشى، المركز الثالث تقاسمه مراكز شباب سموحة والحرمين، المركز الرابع الشلالات، وفى مجال المسرح حصد مركز شباب المطار المركز الثانى، وفى مجال الموسيقى الوتريه كانت النتيجة حصول مركز شباب سموحة على المركز الثانى، ومركز شباب الأنفوشي على المركز الثالث.

وشارك فى المسابقة ٣٠٠ طليع وطليعة، وتهدف المسابقة إلى التنافس الحر والشريف بين الفرق المختلفة، بالإضافة إلى إكساب الطلائع مهارات العمل التعاونى والتعود على المشاركات باحترافية في المسابقات المختلفة.

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