باحثة تحصل على الماجستير في الفيزياء الحيوية بعلوم بنات عين شمس

حصلت الباحثة نهى مصطفى عبدالعظيم، المعيدة بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، اليوم، على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في العلوم تخصص الفيزياء الحيوية، وذلك عن رسالة بعنوان "تحضير وتوصيف متوالفات حيوية سيليكونية لاستخدامها كحاملات دواء"، وتمت المناقشة داخل مقر الكلية، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة حسنية محمد أبو زيد أستاذ الفيزياء النووية- قسم الفيزياء كلية البنات جامعة عين شمس رئيساً للجنة والمشرفة على الرسالة، وبعضوية كلاً من الدكتور السيد محمود السيد سليمان أستاذ الفيزياء الحيوية قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتور منى صلاح الدين حسن طلعت أستاذ الفيزياء الحيوية قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور خالد محمد الشحات محمد أستاذ الفيزياء الطبية الإشعاعية كلية الطب جامعة الأزهر، الدكتور شريف محمد أبو ناف أستاذ كيمياء وعلوم تكنولوجيا المواد قسم بحوث الزجاج المركز القومي للبحوث.

وناقشت الرسالة عدة محاور منها مخاطر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحت دائرة الضوء، وذلك لتطوير مواد حيوية جديدة ومواد حيوية طبيعية مضادة للبكتيريا، لذلك يهدف هذا العمل إلى إعداد ناقلات الأدوية لتحميل دواء السفترياكسون اعتمادًا علي السيليكا المسامية النانو مترية، القائمة على متراكبات الهيدروجيل المائي، ومن ثم تم تحضير متراكبات نانومترية جديد محملة بالسفترياكسون تعتمد على هيدروجيل ألجينات الكالسيوم كنموذج مضاد للبكتيريا.