هاردن وإيرفينج يقودان نتس للفوز على سبيرز في دوري السلة الأمريكي

تألق نجما بروكلين نتس جيمس هاردن وكايري إيرفينج في الوقت الاضافي أمام سان انتونيو سبيرز وقادا فريقهما للفوز بنتيجة 124- 113 الإثنين، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

شكلت الدقائق الخمس الاضافية مسرحا لتألق هذا الثنائي، فسجل إيرفينج 6 نقاط من اجمالي 27 مع 7 تمريرات حاسمة، وأضاف هاردن خمس نقاط لينهي المباراة مع "تريبل - دابل" (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) بتسجيله 30 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و14 متابعة جديرة بسمعته كأفضل لاعب في الدوري عام 2018.

وهو الفوز التاسع لنتس في مبارياته العشر الاخيرة، وعزز به مركزه الثاني في المنطقة الشرقية، فيما تراجع سان انتونيو للمركز السادس في الغربية متقدما على دنفر ناجتس السابع الذي فاز على شيكاغو بولز 118-112.

ويدين ناجتس بهذاالفوز إلى نجمه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب 39 نقطة و14 متابعة و9 تمريرات حاسمة، بعدما قلب تخلف فريقه قبل دقيقتين من صافرة النهاية إلى انتصار بفضل نقاطه الخمس.

وفي مباريات أخرى، خسر هيوستن روكتس أمام كليفلاند كافالييرز 90 - 101 ، وأورلاندو ماجيك أمام دالاس مافريكس 124 - 130، فيما فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على انديانا بايسرز 130 - 114 وبورتلاند ترايل بلايزرز على تشارلوت هورنتس 123 - 111.