وزير قطاع الأعمال: ندرس تطوير قطاع الألومنيوم مع ارتفاع سعره عالميا

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تكنولوجيا إنتاج الألومنيوم في مصر بحاجة إلى التغيير، خاصة لأن الخلايا الموجودة حاليًا تستهلك كميات كبيرة جدًا من الطاقة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «رؤية» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن انخفاض سعر الألومنيوم على مستوى العالم تزامن مع ارتفاع أسعار الكهرباء خلال العامين الماضيين، ما ترتب عليه تكبد الشركات خسائر كبيرة.

وذكر أنه مع ارتفاع السعر العالمي للألومنيوم من جديد، تم إعادة النظر من جديد لتطوير القطاع بالتعاون مع شركة أمريكية، موضحًا أن الدراسة ستعمل على تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 13% ما سيقلل من نسبة الخسائر وبالتالي تزداد الأرباح.