الإسكندرية تستعد لموجة من التقلبات الجوية مع فرص سقوط أمطار



تستعد مدينة الإسكندرية، لموجة من التقلبات الجوية وحالة من عدم الاستقرار بعد أجواء طقسية معتدلة استمرت نحو 5 أيام.



وذكر بيان رسمي صادر من غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مؤشرات بحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية مع فرص سقوط أمطار خفيفة غدًا الأربعاء، بالتزامن مع فرص تكوين شبورة مائية ونشاط للرياح، وفق نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار.



وفي السياق ذاته، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وعلى الصعيد الميداني، تابع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، تمركزات سيارت الكسح في عدد من المناطق الساخنة ومنها منطقة العامرية وكوبري الثروة السمكية ومنطقة مسجد الفرقان ومدخل والعجمي والمندرة، مرورًا بمنطقة الشيراتون وكوبري سيدي جابر ومنطقة أبويوسف والكيلو 21.



وقد قاد رئيس حي وسط الإسكندرية اللواء علاء يوسف، حملة صباحية اليوم؛ للتأكيد على جاهزية الشنايش وأغطية بالوعات الصرف الصحي في أماكن حدوث التجمعات، ومتابعة أعمال تطهير 48 شنيشة، و18 غطاء بالوعة في شوارع "الشاسي بوالينو، والخديوي، وغيط الصعيدي، والمسجد الأقصى الحضرة الجديدة، والعطارين، وميدان محطة الرمل".



وفي السياق ذاته، شنت رئيسة حي غرب الإسكندرية المهندسة سحر شعبان حملة صباحية؛ لمتابعة أعمال تطهير شنايش الأمطار وأغطية بالوعات الصرف الصحي بالشوارع الرئيسة والفرعية، ووضع حواجز على الكورنيش، تحسبًا للأمطار المتوقعة.