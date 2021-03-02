89 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

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اقتحم 89 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن 24 مستوطنا و65 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي السياق، هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مراكب الفلسطينيين بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه على بعد ثلاثة أميال غرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إلحاق أضرار في مركب صيد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.