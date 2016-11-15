استئناف محاكمة نشطاء مطالبين بالديمقراطية في هونج كونج

واجه محامو الدفاع في مخاكمة نشطاء بهونج كونج، صعوبة في تقديم طلبات الإفراج بكفالة خلال الليل وحتى صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم استئناف الإجراءات القضائية ضد 47 من النشطاء المؤيدين للديمقراطية، الذين أمضوا 14 ساعة في المحكمة أمس الاثنين.

وأظهرت صور وسائل الاعلام المحلية جوشوا وونج، الذي ربما يعد أبرز المتهمين، يصحبه رجال الأمن لإعادته للمحكمة الساعة السابعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش) . وبعد ذلك تم استئناف المحاكمة الساعة الحادية عشر ونصف صباحا.

ويواجه المتهمون الـ47 اتهامات بالتآمر لتقويض سلطة الدولة وللانفصال والارهاب والتآمر مع قوى أجنبية. وتعد كل هذه الاتهامات انتهاكات لقانون الأمن الوطني المثير للجدل في هونج كونج، الذي بدأ العمل به العام الماضي.

وتتعلق الاتهامات بانتخابات أولية غير رسمية في يوليو الماضي، أطلق عليها " المعسكر الديمقراطي 35+ الانتخابات الأولية". وكان النشطاء يأملون في اختيار مرشحين أقوياء من أجل الفوز بالأغلبية في المجلس التشريعي، لكي يتمكنوا من رفض قانون الأمن.

وقال افيري نج، نائب رئيس حزب رابطة الديمقراطيين الاشتراكيين، التي تم احتجاز اثنين من أعضائها " استمرار جلسة الاستماع لمد 14 ساعة أضحوكة ودليل على افتقار الادعاء للاعداد ومحاولة غريبة لحبس الـ47 ناشطا بدون أساس قانوني حقيقي".

وقال القاضي الذي كان ينظر في القضية إنه سوف يتم إرجاء الجلسة حتى قبل العاشرة صباحا، عقب أن اشتكى المتهمون من أنهم يشعرون بالارهاق بسبب طول فترة الجلسة. وأفاد تلفزيون وإذاعة هونج كونج أنه من المقرر صدور القرارت بشأن الإفراج بكفالة في نهاية جلسة الاستماع.

ووفقا لقانون الأمن الوطني الجديد، لن يتم الموافقة على الإفراج بكفالة في حال اعتبرت المحكمة الشخص يمثل خطورة أمنية مستمرة.