وزير الصحة الأردني: سلالة كورونا البريطانية سائدة في عمان والمحافظات المتاخمة لها

قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إن سلالة كورونا البريطانية السائدة في عمان والمحافظات المتاخمة لها، مشيرًا إلى أن الوزارة تجري مفاوضات مع عدة شركات لتوفير لقاحات كورونا.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أضاف عبيدات، أن الحكومة تعاقدت مع شركة «فايزر» لتأمين مليونين و200 ألف جرعة، تصل خلال العام الجاري، لافتًا إلى استقبال 41 ألف جرعة، خلال الأسبوع الماضي.

وأشار وزير الصحة الأردني إلى التعاقد مع التحالف الدولي للقاحات «كوفاكس»؛ لتغطية 10 بالمئة (أي حوالي مليوني جرعة)، موضحًا أنها تصل خلال الشهر الجاري.