رئيس الأغلبية البرلمانية: ننتظر قانون متكامل من الحكومة بخصوص الشهر العقاري

قال رئيس الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد، عقب إعلان رئيس النواب طرح قرار اللجنة التشريعية بخصوص تعديلات الشهر العقاري إلى الجلسة العامة: "أوجه الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لشعوره بالمواطن، كما أوجه الشكر للنواب على ما رصدوه من شكاوى المواطنين حول الشهر العقاري".

وتابع رشاد -خلال الجلسة العامة اليوم- "أتوجه بالشكر لكل من توجه بمقترحات لحل المشكلة وتلبية رغبات المواطنين، ونوجه رسالة إلى نقيب المحاميين بأن الـ1% رسوم المحاميين ليس له سند قانوني"، مضيفا: "أطلب من المحاميين تعليق العمل بقرارهم تحصيل 1% حول الشهر العقاري".

واختتم رشاد: "ننتظر قانون متكامل من الحكومة بخصوص الشهر العقاري يتغلب على المشكلات التي عانى منها القانون".