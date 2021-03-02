 رئيس الأغلبية البرلمانية: ننتظر قانون متكامل من الحكومة بخصوص الشهر العقاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الأغلبية البرلمانية: ننتظر قانون متكامل من الحكومة بخصوص الشهر العقاري

أحمد عويس:
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 3:02 م

قال رئيس الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد، عقب إعلان رئيس النواب طرح قرار اللجنة التشريعية بخصوص تعديلات الشهر العقاري إلى الجلسة العامة: "أوجه الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لشعوره بالمواطن، كما أوجه الشكر للنواب على ما رصدوه من شكاوى المواطنين حول الشهر العقاري".

وتابع رشاد -خلال الجلسة العامة اليوم- "أتوجه بالشكر لكل من توجه بمقترحات لحل المشكلة وتلبية رغبات المواطنين، ونوجه رسالة إلى نقيب المحاميين بأن الـ1% رسوم المحاميين ليس له سند قانوني"، مضيفا: "أطلب من المحاميين تعليق العمل بقرارهم تحصيل 1% حول الشهر العقاري".

واختتم رشاد: "ننتظر قانون متكامل من الحكومة بخصوص الشهر العقاري يتغلب على المشكلات التي عانى منها القانون".


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