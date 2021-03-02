بشكتاش يقاسم جالطة سراي صدارة الدوري التركي

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اقتسم فريق بشكتاش صدارة الدوري التركي الممتاز مع جالطة سراي بفوزه على مضيفه يني ملطية سبور 1 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويدين بشكتاش بالفضل في هذا الفوز لاتيبا هتشنسون الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد بشكتاش إلى 57 نقطة متأخرا بفارق الأهداف فقط عن جالطة سراي المتصدر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، عمق غازي عنتاب جراح ضيفه جينتشلاربيرليجي وفاز عليه 2 /1.

وتقدم ساندرو ليما بهدف لجينتشلاربيرليجي في الدقيقة 18 ثم تعرض غازي عنتاب لصدمة قوية تمثلت في طرد كيفين ميرالاس في الدقيقة 58.

لكن رغم النقص العددي رد غازي عنتاب بهدفين عن طريق كينان أوزير وجيفيرسون نيجويرا جونيور في الدقيقتين 60 و80.

الفوز رفع رصيد غازي عنتاب إلى 43 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد جينتشلاربيرليجي عند 21 نقطة في المركز قبل الأخير.