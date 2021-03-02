بيع زجاجة ويسكي اسكتلندي معتق مقابل 37 ألف دولار

بيعت في مزاد، اليوم الثلاثاء، زجاجة ويسكي اسكتلندي معتق صنع قبل 50 عاما بأكثر من 26 ألف جنيه إسترليني (37 ألف دولار).

وحددت دار بونهامز للمزادات سعر زجاجة "ماكالان ميلينيوم ديكانتر" التي تعود لعام 1949 - والمليئة بالويسكي الذي استمر محفوظا داخل البرميل خلال الفترة من عام 1949 إلى عام 1999 - بما يتراوح ما بين 18000 و20000 جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من ذلك تم بيع زجاجة المنتج الفاخر في نهاية المطاف بمبلغ 26840 جنيها إسترلينيا في مزاد في إدنبرة.

وقال مارتن جرين المتخصص في الويسكي وأنواعها المعتقة في بونهامز إنه دائما ما يكون هناك "طلب شديد" من هواة اقتناء مثل هذه الأشياء.