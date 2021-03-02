أمريكا: أكثر من 50 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أظهرت إحصائية صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين أن أكثر من 50 مليون شخص في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد- 19.

وتم إعطاء نحو 76 مليون جرعة بشكل إجمالي حتى الآن. وتلقى بالفعل أكثر من 25 مليون شخص جرعتين من اللقاحات.

ويتم تطعيم السكان في الولايات المتحدة منذ ديسمبر بلقاحي "فايزر/ بيونتيك" أو موديرنا، ويتطلب كل منها إعطاء جرعتين.

لكن سيتم استخدام لقاح ثالث قريبا، حيث منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم السبت الماضي موافقة طارئة للقاح من إنتاج شركة جونسون آند جونسون الأمريكية من جرعة واحدة.

وبدأت عمليات التطعيم في الولايات المتحدة ببطء، لكنها اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة. وقال منسق فريق الاستجابة للجائحة في البيت الأبيض، جيف زينتس، يوم الإثنين، إنه تم منح متوسط 7ر1 مليون جرعة لقاح يوميا مؤخرا.

ومع ذلك، حذرت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من أن عدد الإصابات والوفيات الجديدة بسبب كورونا قد استقر عند مستوى مرتفع.