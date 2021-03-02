 مقتل وإصابة 5 اشخاص إثر إطلاق نار أثناء مراسم جنازة في تايلاند - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 5 اشخاص إثر إطلاق نار أثناء مراسم جنازة في تايلاند

بانكوك - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 10:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مارس 2021 - 10:08 ص

أعلنت مصادر تايلاندية، أن امرأة قتلت وأصيب 4 أشخاص بالرصاص إثر حادث إطلاق النار وقع أثناء مراسم جنازة في ولاية راتشابوري بتايلاند.

وأفادت المصادر -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- بأن الضحية كانت مرشحة لمنصب رئيس بلدية في الانتخابات الإقليمية التي ستجري في البلاد يوم 28 من الشهر الجاري، مضيفة أن الجرحى الثلاثة هم المرشحون الآخرون في نفس الانتخابات والجريح الرابع هو أحد الموظفين المحليين.

وقع حادث إطلاق النار في قاعة للصلاة بأحد معابد الولاية، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة.. وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وطلبت الشرطة اليوم الثلاثاء مذكرة توقيف بحق مشتبه به وهو عضو في الإدارة المحلية. وسيواجه تهما بالقتل ومحاولة الاغتيال والحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية والذخائر في أماكن عامة دون سبب وجيه.


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